Онлайн-кинотеатр ivi наградил лучший фильм ММКФ по мнению зрителей

Онлайн-кинотеатр ivi вручил награду зрительских симпатий на ММКФ. Победила дебютная картина Ян Гэ — «Ню», в которой девушка выступила режиссером, сценаристом и продюсером, а бюджет фильма составил ноль рублей.

Уже в 40 раз подошёл к завершению один из самых престижных кинофестивалей мира — Московский международный кинофестиваль, где участники борются за главную награду, статуэтку «Золотого Святого Георгия». Московский кинофестиваль — одно из самых грандиозных и важных событий для российской индустрии кино и культуры в целом.

Онлайн-кинотеатр ivi выступил официальным партнёром фестиваля и запустил параллельное голосование для всех кинолюбителей. В период с 19 апреля по 25 апреля на сайте онлайн-кинотеатра ivi было открыто интернет-голосование. В число номинантов попали двадцать фильмов, отобранных экспертами ivi из более чем сотни участников. Некоторые из них уже были показаны на Берлинале и в Каннах, а также были номинированы на «Оскар» и «Сезар». Однако, большинство работ, российские зрители смогли впервые увидеть в рамках фестиваля ММКФ.

Победителем народного голосования стала дебютная картина режиссера Ян Гэ — «Ню». Кинолента представлена в основном конкурсе, в числе 15 фильмов, 2 из которых — российские. Смелая и честная до откровения картина оценена не только критиками и экспертами, но и зрителями, которые ждут её выхода в прокат. За 10 лет истории фестиваля, приз зрительских симпатий доставался только двум отечественным картинам, а это — третий раз.

Так же, в числе лидеров голосования картина Сарика Андреасянка «Непрощенный», с Дмитрием Нагиевым в главной роли, сопродюсером которой является онлайн-кинотеатр ivi. И трёхчасовая лента Филипа Гренинга «Моего брата зовут Роберт, и он идиот».

Победившему в голосовании фильму был вручена специальная награда от ivi на официальной пресс-конференции ММКФ.