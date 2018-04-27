Алексей Попогребский возглавит жюри на фестивале «Кинотавр» в Сочи

"Жюри основного конкурса возглавит Алексей Попогребский", — сказал Роднянский. Он также добавил, что наряду с основным конкурсом «Кинотавра», на фестивале появится конкурс дебютов. «При этом мы по-прежнему любим и всячески поддерживаем главное начинание — конкурс короткометражных фильмов, — пояснил продюсер. — Таким образом, у нас три конкурса. Это много».

"Несмотря на то, что «Кинотавр» удлинился, времени отдыхать не будет, из кинозала выходить не придется", — считает Роднянский.