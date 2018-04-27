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Алексей Попогребский возглавит жюри на фестивале «Кинотавр» в Сочи
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Алексей Попогребский возглавит жюри на фестивале «Кинотавр» в Сочи 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 27 апреля. Жюри основного конкурса Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», который пройдет 2-19 июня в Сочи, возглавит режиссер Алексей Попогребский, на открытии покажут фильм Кирилла Серебренникова. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции президент киносмотра, продюсер Александр Роднянский.
"Жюри основного конкурса возглавит Алексей Попогребский", — сказал Роднянский. Он также добавил, что наряду с основным конкурсом «Кинотавра», на фестивале появится конкурс дебютов. «При этом мы по-прежнему любим и всячески поддерживаем главное начинание — конкурс короткометражных фильмов, — пояснил продюсер. — Таким образом, у нас три конкурса. Это много».
"Несмотря на то, что «Кинотавр» удлинился, времени отдыхать не будет, из кинозала выходить не придется", — считает Роднянский.
В основной конкурс, в частности, вошли фильмы Михаила Сегала, Анны Матисон, Натальи Мещаниновой, Александра Гордона, Авдотьи Смирновой, Ивана Твердовского, Алексея Федорченко, Дмитрия Месхиева.
На открытии фестиваля покажут фильм «Лето» Кирила Серебренникова, на закрытии — «Дело Собчака» Веры Кричевской.
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