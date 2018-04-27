Тильда Суинтон и Хью Лори снимутся в новой экранизации «Дэвида Копперфильда»

В центре сюжета окажется мальчик по имени Дэвид Копперфильд. Он рано стал сиротой и познал превратности судьбы, но благодаря упорству и смелости, Дэвид сумел справиться со всеми трудностями и вырос успешным человеком.

Действие будущего фильма, в отличие от романа Диккенса, развернется в наши дни, а не в 19 веке. Обещают, что Ианнуччи расскажет классическую историю на новый современный лад.

Какие именно роли достались актерам, пока не сообщается. Ранее мы писали, что Дев Патель («Миллионер из трущоб») сыграет Дэвида Копперфильда.

Съемки драмы пройдут этим летом в Великобритании.