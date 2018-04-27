Тильда Суинтон и Хью Лори снимутся в новой экранизации «Дэвида Копперфильда» 

Целая плеяда известных актеров подписалась на участие в очередной экранизации романа Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим». Тильда Суинтон, Хью Лори, Айнарин Барнард, Бен Уишоу, Морфидд Кларк, Энтони Уэльс и Розалинд Элизар присоединились к Деву Пателю в фильме Армандо Ианнуччи.
В центре сюжета окажется мальчик по имени Дэвид Копперфильд. Он рано стал сиротой и познал превратности судьбы, но благодаря упорству и смелости, Дэвид сумел справиться со всеми трудностями и вырос успешным человеком.
Действие будущего фильма, в отличие от романа Диккенса, развернется в наши дни, а не в 19 веке. Обещают, что Ианнуччи расскажет классическую историю на новый современный лад.
Какие именно роли достались актерам, пока не сообщается. Ранее мы писали, что Дев Патель («Миллионер из трущоб») сыграет Дэвида Копперфильда.
Съемки драмы пройдут этим летом в Великобритании.