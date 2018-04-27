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«Элементарно»: самый неоднозначный Шерлок Холмс снова в деле
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«Элементарно»: самый неоднозначный Шерлок Холмс снова в деле 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Остроумный, немного избалованный, но настолько обаятельный Шерлок в исполнении неподражаемого Джонни Ли Миллера, известного по ролям в культовых фильмах «На игле» и «Т2 Трейнспоттинг», и его не менее обворожительная спутница Джоан Ватсон в исполнении Люси Лью, запомнившаяся по картинам «Счастливое число Слевина», «Шанхайский полдень», «Кунг-фу Панда», «Ангелы Чарли», обладательница премии MTV Movie Awards, вернутся на улицы Нью-Йорка первого мая.
В новом шестом сезоне герои как всегда будут разбираться с хитросплетениями криминальных происшествий — загадочное исчезновение любовника богатой наследницы, который начинает компрометировать девушку спустя шесть лет после предполагаемой смерти, а также угроза химической катастрофы после кражи плутония. Все эти высоты герои возьмут «голыми руками».
Без внутренних конфликтов и испытаний дружбы тоже не обошлось — противоречия каждого из героев берут верх над разумом и начинают откровенно разводить напарников в разные стороны.
У Шерлока появляется тайный друг Майкл, который, казалось бы поможет детективу справиться с долголетней наркотической зависимостью, попутно вызывая все больше подозрений, можно ли ему верить или он отправляет главного героя на смерть.
На Ватсон в свою очередь обрушивается семейная трагедия — после смерти биологического отца и без того непростые отношения с сестрой обостряются.
Выдержит ли союз героев новые испытания, или шестой сезон сериала станет последним — развязка в эфире Sony Turbo с 1 мая, по вторникам с 21:00.
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