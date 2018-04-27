Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли

Популярный актер Константин Хабенский дал интервью Юрию Дудю. Артист поделился впечатлениями от знакомства с Анджелиной Джоли . Полная запись интервью опубликована на ютуб-канале видеоблогера.

Юрий спросил, каковы впечатления от сцены, в которой Константин целовался с Анджелиной. В ответ на это народный артист вздохнул и ответил, что с этим вопросом к нему обращаются очень многие, в том числе даже и американские пограничники.

Актер отметил, что это был не поцелуй, а искусственное дыхание, а целовался с Анджелиной его коллега по съемочной площадке Джеймс МакЭвой

Константин Хабенский отметил, что он лично настоял на том, чтобы искусственное дыхание ему делал "не мальчик". Режиссер фильма Тимур Бекмамбетов пожелание учел. А так как Анджелина была единственной женщиной, задействованной в этой сцене, то эта ответственная миссия была возложена на нее.

Когда у тебя полный рот кинокрови, и тебе все это нужно выплюнуть на Анджелину и ее партнеров…

— артист призадумался.

Ну вот такой поцелуй, если его можно назвать поцелуем

— отметил Константин.

Фильм "Особо опасен", в котором Хабенский сыграл эпизодическую роль, вышел в 2008 году.