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Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
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Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли

Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Популярный актер Константин Хабенский дал интервью Юрию Дудю. Артист поделился впечатлениями от знакомства с Анджелиной Джоли. Полная запись интервью опубликована на ютуб-канале видеоблогера.
Юрий спросил, каковы впечатления от сцены, в которой Константин целовался с Анджелиной. В ответ на это народный артист вздохнул и ответил, что с этим вопросом к нему обращаются очень многие, в том числе даже и американские пограничники.
Актер отметил, что это был не поцелуй, а искусственное дыхание, а целовался с Анджелиной его коллега по съемочной площадке Джеймс МакЭвой.
Константин Хабенский отметил, что он лично настоял на том, чтобы искусственное дыхание ему делал "не мальчик". Режиссер фильма Тимур Бекмамбетов пожелание учел. А так как Анджелина была единственной женщиной, задействованной в этой сцене, то эта ответственная миссия была возложена на нее.
Когда у тебя полный рот кинокрови, и тебе все это нужно выплюнуть на Анджелину и ее партнеров…
— артист призадумался.
Ну вот такой поцелуй, если его можно назвать поцелуем
— отметил Константин.
Фильм "Особо опасен", в котором Хабенский сыграл эпизодическую роль, вышел в 2008 году.
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