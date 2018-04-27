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Пэрис Хилтон в документальном фильме призналась, что её слава превратилась в одиночество
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Пэрис Хилтон в документальном фильме призналась, что её слава превратилась в одиночество 

Журнал ОК! 55 минут назад
Про 37-летнюю Пэрис Хилтон, которая сейчас ждёт ребенка, часто говорят примерно так: «знаменита, потому что знаменита». Кажется, что ей и делать ничего не надо и она останется популярной, однако спустя 15 лет после премьеры своего успешного реалити-шоу «Простая жизнь» наследница многомиллионного состояния рассказала о тёмной стороне жизни всемирно известной звезды с почти девятимиллионной армией фолловеров в Инстаграме. Огромный недостаток всего этого — это одиночество. Об этом Хилтон рассказывает в документальном фильме Берта Маркуса «Американский мем» (The American Meme).
Я постоянно в дороге: 250 дней в году я нахожусь в самолёте, в другой стране. Именно поэтому мне иногда становится очень одиноко, — говорит Хилтон в трейлере к фильму.
Пэрис Хилтон
Пэрис также рассказала, что сейчас доверяет больше фанатам, которых называет ласково «маленькие Хилтоны», чем людям, которые появляются в её жизни.
Я люблю своих фанатов. Они мне ближе, чем многие люди, которых я знаю. Они мне как родные. Мои родители думают, что я сумасшедшая, потому что впускаю их [фолловеров] в свою жизнь. Они не могут поверить, что я даю фанатам свой номер телефона или приглашаю в гости.
Но, как признаётся звезда, у неё нет другого выхода, так как фанаты «видели весь её путь, а она прошла через многое».
Кстати говоря, героями картины стали также Эмили Ратаковски, Хейли Болдуин и другие. Впервые зрители увидят картину с Хилтон сегодня, 27 апреля, в рамках фестиваля Tribeca в Нью-Йорке.
Постер к фильму «Американский мем»
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