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Джонни Депп не приехал на презентацию сиквела «Фантастических тварей» из-за Эмбер Херд
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Джонни Депп не приехал на презентацию сиквела «Фантастических тварей» из-за Эмбер Херд 

Попкорн News 53 минуты назад
Фото: Попкорн News
Сейчас в Лас-Вегасе проходит одно из самых крупных кинособытий для поклонников блокбастеров и работников индустрии — CinemaCon. Свои проекты представляют крупные студии, а звезды Голливуда приезжают на пресс-конференции, посвященные премьерам. Это хорошая площадка для встречи старых друзей, но порой встретиться можно и с тем, кого совсем не хочешь видеть. Дабы избежать неловкой встречи со своей бывшей женой, Джонни Депп отказался посетить CinemaCon.
И Джонни, и Эмбер Херд были приглашены на мероприятия в рамках промо своих новых картин — «Аквамен» и сиквел «Фантастических тварей». Но Депп не захотел пересекаться с бывшей женой, развод с которой дался ему непросто, и решил вообще не приезжать на промо-мероприятия картины. Не приехал Депп даже ради общего фото, которое по традиции делают создатели фильма в рамках CinemaCon. Эмбер же на презентацию «Аквамена» приехала и позировала с Джейсоном Момоа, не испытывая никаких неудобств. Инсайдер утверждает, что Джонни все еще переживает после расставания с Херд и боится неловких встреч с ней.
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