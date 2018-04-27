Бекмамбетов через суд требует выплаты $800 тысяч, которые ему задолжал обанкротившийся из-за секс-скандала Вайнштейн

Работающий в Голливуде российский режиссер Тимур Бекмамбетов , чья кинокомпания Bazelevs оказалась в списке кредиторов

обанкротившейся из-за секс-скандала

киностудии Weinstein Company (TWC) братьев Вайнштейн, намерен добиться возврата не выплаченных ему 800 тысяч долларов.

Проблемы с TWC помешали новому фильму Бекмамбетова «Война токов» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли выйти в кинопрокат. Из-за того, что Боби и Харви Вайнштейны объявили о банкротстве в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве, фильм практически попал под арест, как и все имущество и активы компании.

Джорджа Вестингауза и Исторической драме «Война токов» о противостоянии трех величайших ученых и бизнесменов начала XX века — Томаса Эдисона Николы Теслы — даже предрекали победу на церемонии «Оскар». Но Бенедикт Камбербэтч, сыгравший Томаса Эдисона, лишился шанса получить премию Американской кинокадемии за лучшую мужскую роль. Фильм должен был выйти в прокат еще в ноябре 2017 года, однако из-за скандала релиз был отменен. Прокатная судьба «Война токов» в России также неизвестна, хотя первоначально премьера была назначена на февраль 2018 года.

В понедельник, 30 апреля, суд американского штата Делавер должен вынести окончательное решение по банкротству компании Weinstein Company. В случае признания банкротом все активы TWC, в том числе и фильмы, уйдут с молотка. Несколько венчурных компаний уже изъявили желание выкупить компанию братьев Вайнштейн с аукциона.

Однако Тимур Бекмамбетов, выступивший продюсером фильма «Война токов», заранее подал прошение в суд с просьбой заблокировать продажу такого актива, как «Война токов», до момента выплаты ему всего долга в 800 тысяч долларов, сообщает

Deadline. Таким образом Бекмамбетов стремится попасть в начало списка кредиторов, который уместился на 394 страницах, чтобы одним из первых получить причитающиеся ему деньги.