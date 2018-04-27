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Уик-энд в кино: 5 причин посмотреть триллер «Правда или действие»
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Уик-энд в кино: 5 причин посмотреть триллер «Правда или действие» 

Журнал ОК! 2 часа назад
Во-первых, это новый проект от создателей уже ставшей культовой хоррор-франшизы «Паранормальное явление», так что можете не сомневаться, будет страшно. Продюсер этого ужастика Джейсон Блум участвовал в создании не только практически всех самых известных хорроров последних лет, не считая «Паранормального явления» и хоррор-комедии «Прочь», но и номинированной пару лет назад на «Оскар» «Одержимости».
Вторая причина посмотреть этот фильм — интересная идея, которая легла в основу фильма. Вообще после просмотра складывается впечатление, что создатели проекта решили скрестить «Паранормальное явление» и «Пункт назначения». Но сняли они при этом фильм по мотивам игры «правда или действие», каждый участник которой должен либо честно ответить на любой вопрос, либо выполнить любое задание. Отказ или неудачное выполнение одного из заданий в фильме чреваты смертью игрока.
В-третьих, фильм снят очень реалистично, при этом в минималистичных локациях, что свойственно всем ужастикам этой творческой команды. За счёт этого создаётся эффект достоверности и полного погружения в происходящее на экране, отчего порой становится не по себе, что для хоррора является отличной рекомендацией к просмотру.
В-четвёртых, актёрский состав: здесь нет больших звёзд, но почти у всех актеров есть опыт работы в триллерах и хоррор-проектах. К примеру, Люси Хейл, которой досталась главная роль, играла в «Крике 4» и сериале «Милые обманщицы». Тайлер Пози играл в «Очень страшном фильме», Софи Тэйлор Али — в зомби-комедии «Прогулка с мертвецами», а Вайолетт Бин в сериале «Оставленные». В общем, все они прошли хорошую подготовку для работы в этом жанре, что лишь добавляет проекту достоверности.
И в пятых, судя по всему «Правда или действие» — это лишь начало новой успешной франшизы. Вряд ли создатели проекта остановятся на достигнутом, учитывая открытый финал этого триллера. Так что если вы любите этот жанр, новый хоррор-триллер однозначно имеет смысл посмотреть. Заодно и узнаете, чем чреваты частые просмотры безопасных на первый взгляд влогов на YouTube.
ЖЕЛАЮ ВАМ ОТЛИЧНОГО УИК-ЭНДА В КИНО!
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