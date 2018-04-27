Режиссер сериала о Березовском: «Мы получили объемный портрет человека, и он был неодноцветным»

Книга Авена стала одной из самых обсуждаемых в России за последнее время. Премьера сериала — 29 апреля. О том, чем он отличается от книги, с Андреем Лошаком поговорил обозреватель Business FM Михаил Сафонов

Мне, как человеку, который прочитал книгу Петра Авена, по-читательски интересно, когда вы монтировали, как вы определяли, что останется в фильме, а что все-таки придется убрать?

Андрей Лошак: У меня было практически 60 часов интервью, то есть их почти 30, и все они по часу-два в основном, какое-то огромное количество материала, с которым нужно было что-то сделать. Я несколько месяцев занимался тем, что просто выстраивал этот материал в некий тайм-лайн и в некую историю, и в результате, я думаю, у меня получилось свое прочтение этой истории про Березовского, у Авена — свое. Это же непросто нарезка интервью, а это использование хроники определенной. С одной стороны, я пытался объективно рассказать историю про Березовского, с другой стороны, наверно, в этом просвечивает и какой-то взгляд мой на это и моего поколения, на то, что случилось с Борисом Абрамовичем и со страной в целом, потому что через Березовского проходит история страны.

Авен спрашивает не только о Борисе Абрамовиче, он спрашивает о жизни своих персонажей, они рассказывают ему истории из своей жизни, которые с Березовским никак не связаны. Например, Шефлер и его рассказ о том, как он на такси ездил в Кремль и оттуда в аэропорт, и убегал. У вас все эти вещи остались?

Андрей Лошак: Вы знаете, в меньшей степени, поскольку это разный жанр. Если книга позволяет ставить такую полифонию из разных историй, и все равно складывается ощущение, то у меня были мои редакторские ножницы, они были гораздо более строгими, мне все-таки нужно было с этим материалом что-то, как-то его гораздо сильнее резать и монтировать и выстраивать все-таки вокруг фигуры Березовского. Но там, безусловно, дыхание эпохи чувствуется в полной мере. И у нас есть наше преимущество перед книгой в том, что мы видим лица, мы видим глаза, выражения.

А по этим лицам, как вам показалось, будет видно, что человек в данный момент неискренен?

Андрей Лошак: Я это видел и не раз, когда люди прятали глаза и были неискренни. Конечно же, да, это все будет видно: и паузы, и прочее.

Был ли какой-то эпизод, который вы понимали, что вы не вырежете ни при каких обстоятельствах?

Андрей Лошак: Все эти эпизоды, мне кажутся, достаточно бесценными. Меня, как документалиста, интересуют эмоции, какие-то повороты внутри судьбы героя, конечно, этот момент драматического поворота от всесильного демиурга к опальному сначала олигарху, а потом уже и не олигарху.

А вам показалось, что он был на самом деле не серым кардиналом, а просто человеком, который ради какой-то идеи мог сделать все и, будучи очень деятельным, энергичным, действительно, претворял это в жизнь?

Андрей Лошак: Да. И надо сказать, что по-другому его стал воспринимать. Если он раньше действительно казался мрачным демиургом, который стоял за всякими разными неприятными вещами в России. Он, безусловно, ожил, он стал гораздо более многогранным, и это личность, заслуживающая исследования, таких книг и фильмов, потому что это герой во всем своем многообразии. Кем он был последние годы жизни? Таким врагом государства номер один, это были просто пропагандистские или фильмы, или книги, где он просто в одном совершенно цвете представал. А тут мы получили довольно объемный портрет этого человека, и он был совсем неодноцветным.

У меня родилась мысль, когда я закончил читать, что врагом государства на самом деле были все мы.

Андрей Лошак: Да, потому, что мы позволяли всему этому происходить. Я считаю, что это все история… история про ответственность всех нас за то, что происходило и произошло в результате со страной, в том числе и Березовского, и про какой-то невероятный инфантилизм нашего общества, поскольку никто всерьез не пытался в этом участвовать, в результате все пришло к тому, к чему пришло.