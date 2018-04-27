«Вся постсоветская история — яркая, противоречивая». В Москве покажут сериал о Березовском

В Москве пройдет презентация веб-сериала Андрея Лошака «Березовский — это кто?» Фильм покажут 29 апреля в 19:00 в кинотеатре «Октябрь».

Сериал о некогда влиятельном российском бизнесмене, который в 2000-х уехал из страны и закончил жизнь в Лондоне, создавали параллельно с книгой Петра Авена «Время Березовского». Автор бестселлера показывает героя в нескольких ипостасях — математика, бизнесмена, политтехнолога, госчиновника, оппозиционера и изгнанника.

Как и в книге, в основу сериала легли интервью известных людей, которые лично знали Березовского. В трейлере приводятся некоторые отрывки.

Юрий Фельштинский : «Борис всерьез посчитал, что овладел пониманием того, как ставить президента — любого президента в любой стране».

Демьян Кудрявцев : «Березовский — единственный человек, который на алтарь отстаивания своих политических воззрений принес свою жизнь, жизнь своих близких и весь капитал, который у него был».

Вот что о сериале рассказывал Business FM его создатель Андрей Лошак:

«Так получилось, что эти 27 интервью по два часа должен был делать я. Это 54 часа. Поэтому, естественно, за кадром осталось почти все. Тем не менее мы сделали все равно максимально объемный продукт, насколько это было возможно. Во-первых, мы отказались от традиционного формата полного метра — мы сделали веб-версию. Интернет, как известно, резиновый, поэтому туда можно запихнуть все. Но мы старались и пожалеть зрителя. В результате десять серий в среднем по 30 минут. Действительно, и люди феноменальные, и человек феноменальный, и перед глазами проходит вся постсоветская история — яркая, противоречивая. И поскольку Березовский был одним из самых активных и наиболее характерных деятелей, ты понимаешь, почему вообще так происходило, куда оно шло и куда, собственно, пришло. Тут все говорят о том, что эта история про 90-е. Ничего подобного. Это история и про современность, и ты многое понимаешь про современность, познакомившись ближе с историей Березовского».

Веб-сериал можно смотреть так же, как любой другой, то есть все серии по порядку, а можно отсортировать по спикерам. Ранее было анонсировано, что сериал «Березовский — это кто?» будет доступен с конца марта, однако пока в сети опубликован только трейлер.