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Волгоградцы 4 мая увидят премьеру фильма Тютрюмова о Старой Сарепте
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Волгоградцы 4 мая увидят премьеру фильма Тютрюмова о Старой Сарепте 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Через неделю, 4 мая, жители Волгограда увидят премьеру фильма «Сарепта. Жемчужина Волги», снятого кинокомпанией «Урсус-Фильм». Документальный фильм расскажет о немецком поселении, которое в 18-19 веках являлось экономическим, духовным и научным центром юга России. Съемки фильма проходили в январе этого года в волгоградском музее-заповеднике.
Первый показ фильма «Сарепта. Жемчужина Волги» пройдет 4 мая в «Парк-Хаусе». Начало в 16:30. Перед премьерой зрителей ожидает театрализованное шоу, в котором волгоградские актеры разыграют сцену подписания Екатериной II манифеста, позволяющего иностранцам заселять русские земли.
Документальный фильм, снятый на средства Министерства культуры России, расскажет о немецком поселении Сарепта, которое в XVIII–XIX веках являлось экономическим, духовным, научным центром юга России. Генеральным продюсером картины выступил Александр Тютрюмов — известный актёр театра и кино, режиссёр. Художником-постановщиком стал волгоградец — старший преподаватель кафедры режиссуры Волгоградского института искусств и культуры Борис Полоутенков. Закадровый текст к фильму читает директор музея-заповедника «Старая Сарепта» Александр Баженов.
Съёмки фильма проходили в январе этого года на территории музея-заповедника «Старая Сарепта». В качестве героев привлекались не только профессиональные актеры, но и совершенно неожиданные люди. Роль графа и миссионера Николая Людвига фон Цинцендорфа сыграл, например, глава комитета по культуре областной думы Александр Осипов.
В самом музее «Старая Сарепта» премьеру фильма ждут с большим нетерпением.
— Мы очень ждем премьеры фильма, ведь мы тоже пока его не видели, — рассказала пресс-секретарь музея-заповедника Валерия Демина. — Но могу сказать, что «Сарепта. Жемчужина Волги» станет вкладом для будущих поколений. Документальный фильм — это лучше, чем публикации в интернете или СМИ. Очень надеемся, что молодое поколение посмотрит картину и потянется в музей.
Увидеть документальный фильм до того, как его покажут на VI Международном кинофоруме «Сталинградская сирень», волгоградцы смогут кроме 4 мая еще и 5-го. На следующей неделе в субботу показ «Сарепта. Жемчужина Волги» пройдет в музее-заповеднике. Начало в 11:30.
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