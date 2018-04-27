Новая тематическая зона в шанхайском «Диснейленде» стала доступной для посетителей

Шанхай, 27 апреля / Синьхуа / — «История игрушек» — новая и седьмая по счету тематическая зона в шанхайском парке «Диснейленд» в четверг стала доступной для посетителей. Зона, посвященная героям анимационных фильмов одноименной трилогии, является первым проектом расширения с момента открытия парка в 2016 году.

Шанхай, 27 апреля /Синьхуа/ — «История игрушек» — новая и седьмая по счету тематическая зона в шанхайском парке «Диснейленд» в четверг стала доступной для посетителей. Зона, посвященная героям анимационных фильмов одноименной трилогии, является первым проектом расширения с момента открытия парка в 2016 году.

Шанхай, 27 апреля /Синьхуа/ — «История игрушек» — новая и седьмая по счету тематическая зона в шанхайском парке «Диснейленд» в четверг стала доступной для посетителей. Зона, посвященная героям анимационных фильмов одноименной трилогии, является первым проектом расширения с момента открытия парка в 2016 году.

Шанхай, 27 апреля /Синьхуа/ — «История игрушек» — новая и седьмая по счету тематическая зона в шанхайском парке «Диснейленд» в четверг стала доступной для посетителей. Зона, посвященная героям анимационных фильмов одноименной трилогии, является первым проектом расширения с момента открытия парка в 2016 году.

Шанхай, 27 апреля /Синьхуа/ — «История игрушек» — новая и седьмая по счету тематическая зона в шанхайском парке «Диснейленд» в четверг стала доступной для посетителей. Зона, посвященная героям анимационных фильмов одноименной трилогии, является первым проектом расширения с момента открытия парка в 2016 году.

Шанхай, 27 апреля /Синьхуа/ — «История игрушек» — новая и седьмая по счету тематическая зона в шанхайском парке «Диснейленд» в четверг стала доступной для посетителей. Зона, посвященная героям анимационных фильмов одноименной трилогии, является первым проектом расширения с момента открытия парка в 2016 году.