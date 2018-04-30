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Фильм «Тренер» вновь стал лидером проката в РФ и СНГ по итогам выходных
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Фильм «Тренер» вновь стал лидером проката в РФ и СНГ по итогам выходных 

ТАСС 1 час назад
Фото: ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Спортивная драма «Тренер», ставшая режиссерским дебютом известного актера Данилы Козловского, во второй уикенд проката (26-29 апреля) вновь заняла первое место по кассовым сборам в России и СНГ. Лента собрала 148,5 млн рублей, следует из предварительных данных портала kinobusiness.com.
Картина, вышедшая в российский прокат 19 апреля, рассказывает о судьбе футболиста национальной сборной Юрия Столешникова (Данила Козловский), который в решающий момент допускает роковую ошибку и не забивает пенальти. После этого он уходит из спорта и отправляется в маленький провинциальный городок, где становится тренером. Столешникову предстоит пройти путь футболиста с нуля, снова поверить в себя и вдохновить своих последователей.
В фильме снимались Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Мария Лобанова. В числе продюсеров киноленты также Петр Ануров, Леонид Верещагин, Никита Михалков, Антон Златопольский. Проект создавался при поддержке Минспорта РФ, Российского футбольного союза и вице-премьера РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко. Также фильм получил финансовую поддержку Фонда кино.
На второй строчке — вышедший в российский прокат 26 апреля анимационный фильм «Смешарики. Дежавю», собравший по итогам выходных 88,6 млн рублей. Третье место занял триллер режиссера Джеффа Уодлоу «Правда или действие» с результатом 65,6 млн рублей за первый уикенд в прокате.
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