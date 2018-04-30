Ещё
Фильм «Тренер» возглавил российский прокат по итогам выходных
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фильм «Тренер» возглавил российский прокат по итогам выходных 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Фильм «Тренер», режиссером которого стал известный актер Данила Козловский, вторую неделю возглавляет российский прокат по кассовым сборам — за прошедший уикенд собрано 148,5 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.
Российская спортивная драма о футболе — режиссерский дебют актера Козловского, исполнившего также главную роль. Общие кассовые сборы фильма за две недели составили более 571 миллионов рублей.
На втором месте анимационный фильм «Смешарики. Дежавю», собравший по итогам первого уикенда 88,6 миллиона рублей.
Третье место заняла еще одна новинка проката — триллер режиссера Джеффа Уодлоу «Правда или действие» со сборами в 65,6 миллиона рублей.
Российский фильм Кима Дружинина «Танки» занял четвертое место, собрав в прокате в выходные 37,6 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров американский триллер Джона Красински «Тихое место» со сборами 26,9 миллиона долларов (общие сборы за три недели проката — 299,1 миллиона рублей).
РИА Новости: последние новости
Первомай на ТВ: "старое доброе" кино, документалистика и концерты Приз за лучшую режиссуру на ММКФ получил Александр Котт Хабенский считает возрастной рейтинг "Собибора" адекватным
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В каких ресторанах ужинают звезды
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы57
Киноляпы, которые никто не замечал24
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Знаменитости, которых подменили двойниками29
Видео
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение