Ещё
«Тренер» Козловского вторую неделю лидирует в российском прокате
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тренер» Козловского вторую неделю лидирует в российском прокате 

Ревизор.ru 1 мая 2018
Фото: Ревизор.ru
Общие кассовые сборы фильма за две недели составили более 571 млн рублей. Вторую строчку в прокате за прошедшие выходные занял мультфильм «Смешарики. Дежавю» с 88,6 млн рублей. На третьем месте фильм ужасов Джеффа Уодлоу «Правда или действие», заработавший 37,6 млн рублей. «Танки» Кима Дружинина на четвертом месте, собрав за уикенд 37,6 млн рублей. Замыкает пятерку американский триллер Джона Красински «Тихое место» со сборами 26,9 млн долларов (общие сборы за три недели проката — 299,1 млн рублей).
Ревизор.ru: последние новости
В сети появились кадры нового фильма Ларса фон Триера В Голливуде экранизируют еще один роман Стивена Кинга Выставка книг "Кино, кино, кино"
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Номера в отеле, которые стоят как ваша квартира
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение