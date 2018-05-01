«Тренер» Козловского вторую неделю лидирует в российском прокате 

Общие кассовые сборы фильма за две недели составили более 571 млн рублей. Вторую строчку в прокате за прошедшие выходные занял мультфильм «Смешарики. Дежавю» с 88,6 млн рублей. На третьем месте фильм ужасов Джеффа Уодлоу «Правда или действие», заработавший 37,6 млн рублей. «Танки» Кима Дружинина на четвертом месте, собрав за уикенд 37,6 млн рублей. Замыкает пятерку американский триллер Джона Красински «Тихое место» со сборами 26,9 млн долларов (общие сборы за три недели проката — 299,1 млн рублей).