Комикс «Смерть Сталина» вышел на русском языке

Хотя фильм по нему до проката так и не допустили.

В книжные магазины России поступил графический роман «Смерть Сталина» французского сценариста Фабьена Нури и иллюстратора Тьерри Робена. Книгу в твёрдом переплёте выпустило издательство «Эксмо».

При этом на данный момент неизвестно, выйдет ли в российский прокат экранизация произведения. Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение фильма в январе, за два дня до премьеры.

Впоследствии несколько кинотеатров, в частности, московский «Пионер», проводили показы вопреки решению Минкульта. Однако решением суда руководство оштрафовали.

Сатирический комикс, рассказывающий о борьбе членов Политбюро за власть после смерти генерального секретаря в 1953 году, впервые опубликовали в 2010 году.

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