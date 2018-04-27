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Комикс «Смерть Сталина» вышел на русском языке
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Комикс «Смерть Сталина» вышел на русском языке 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Хотя фильм по нему до проката так и не допустили.
В книжные магазины России поступил графический роман «Смерть Сталина» французского сценариста Фабьена Нури и иллюстратора Тьерри Робена. Книгу в твёрдом переплёте выпустило издательство «Эксмо».
При этом на данный момент неизвестно, выйдет ли в российский прокат экранизация произведения. Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение фильма в январе, за два дня до премьеры.
Впоследствии несколько кинотеатров, в частности, московский «Пионер», проводили показы вопреки решению Минкульта. Однако решением суда руководство оштрафовали.
Сатирический комикс, рассказывающий о борьбе членов Политбюро за власть после смерти генерального секретаря в 1953 году, впервые опубликовали в 2010 году.
#комиксы #смертьсталина
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