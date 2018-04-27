В России начали продавать роман «Смерть Сталина», по которому сняли скандальную комедию

Во Франции графический роман был выпущен в издательстве Dargaud в 2010 году. В нем показана авторская фантазия на тему событий 1953 года: когда после смерти Сталина развернулась борьба за власть между членами Политбюро. На родине этот роман приобрел популярность, как блестящий образец жанра исторической реконструкции, «параллельной реальности».

Тем не менее посмотреть экранизацию в кино российские зрители не смогли — в начале года Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина», который должен был выйти в России 25 января. До этого премьеру картины предлагали перенести на лето, так как она совпадала с 75-й годовщиной окончания Сталинградской битвы. Что не так со «Смертью Сталина» специально для «Собака.ru» объяснил историк Борис Кипнис

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