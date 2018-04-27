Сестры Надежда и Анна Михалковы посетили презентацию ювелирного бренда

Надежда и Анна Михалковы

Вчера в Москве состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля МКВФ-2018. И хотя президентом смотра является Никита Михалков , дочери режиссера — Надежда и Анна Михалковы — мероприятие отца пропустили. Вместо этого сестры посетили другой светский раут.

Михалковы примкнули к гостям презентации французского ювелирного Дома Mauboussin, во время которой была представлена новая коллекция марки и предпоказ короткометражного фильма с участием Натальи Квинт — музы главного дизайнера и владельца бренда Алана Немарка.

Надежда и Анна, надо сказать, в последнее время не так часто выбираются в свет — у каждой из них плотный рабочий график. Надежда в настоящее время в качестве режиссера работает над своим первым полнометражным фильмом «Проигранное место», а Анна играет в ее проекте одну из главных женских ролей.

Надежда Михалкова

Анна Михалкова

Анна, к слову, сейчас также продолжает сниматься в сериале Бориса Хлебникова «Обыкновенная женщина», который попал в список конкурсантов международного фестиваля Series Mania.

За почти 10-летнюю историю фестиваля «Обычная женщина» стала первым российским ТВ-шоу, которое было включено в основной конкурс. Пилотный эпизод сериала будет показан как раз в рамках смотра — во французском Лилле 29 апреля.

У фильма увлекательная детективная составляющая, но за детективной аркой скрывается драма семьи, история женщины под 40, которая жертвует собой ради мужа и детей, но ее жертва оказывается никому не нужной — семья рассыпается на глазах,

— рассказал о проекте Хлебников.