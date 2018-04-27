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Сестры Надежда и Анна Михалковы посетили презентацию ювелирного бренда
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Сестры Надежда и Анна Михалковы посетили презентацию ювелирного бренда 

Карельские вести 59 минут назад
Фото: Карельские вести
Надежда и Анна Михалковы
Вчера в Москве состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля МКВФ-2018. И хотя президентом смотра является Никита Михалков, дочери режиссера — Надежда и Анна Михалковы — мероприятие отца пропустили. Вместо этого сестры посетили другой светский раут.
Михалковы примкнули к гостям презентации французского ювелирного Дома Mauboussin, во время которой была представлена новая коллекция марки и предпоказ короткометражного фильма с участием Натальи Квинт — музы главного дизайнера и владельца бренда Алана Немарка.
Надежда и Анна, надо сказать, в последнее время не так часто выбираются в свет — у каждой из них плотный рабочий график. Надежда в настоящее время в качестве режиссера работает над своим первым полнометражным фильмом «Проигранное место», а Анна играет в ее проекте одну из главных женских ролей.
Надежда Михалкова
Анна Михалкова
Анна, к слову, сейчас также продолжает сниматься в сериале Бориса Хлебникова «Обыкновенная женщина», который попал в список конкурсантов международного фестиваля Series Mania.
За почти 10-летнюю историю фестиваля «Обычная женщина» стала первым российским ТВ-шоу, которое было включено в основной конкурс. Пилотный эпизод сериала будет показан как раз в рамках смотра — во французском Лилле 29 апреля.
У фильма увлекательная детективная составляющая, но за детективной аркой скрывается драма семьи, история женщины под 40, которая жертвует собой ради мужа и детей, но ее жертва оказывается никому не нужной — семья рассыпается на глазах,
— рассказал о проекте Хлебников.
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