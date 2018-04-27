На ММКФ показали скандальный фильм «Моего брата зовут Роберт, и он идиот»

Фильм немецкого режиссера Филипа Гренинга с тяжеловесным названием «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» занял второе место в голосовании пользователей ivi за лучший фильм сорокового Московского Международного кинофестиваля. Премьера ленты прошла на Берлинале, где фильм разделил критиков и прессу на два лагеря: половина зрителей уходила с просмотра, а вторая половина сочла фильм гениальным. Редакция ivi побывала на встрече с Филипом Гренингом.

Филип Гренинг — режиссер больших форм. Предыдущие его фильмы, «Великое безмолвие» и «Жена полицейского», также показанные на российских кинофестивалях, длятся по три часа. Новый фильм не стал исключением. «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» — это не тот комфортный фильм, который может посмотреть любой прохожий с улицы, чтобы отвлечься. Он требует от зрителя вдумчивой работы.

Конечно, обертка фильма сбивает с ног. Солнечные кукурузные поля, симпатичные герои — уже не дети, еще не взрослые. Двойняшки Елена и Роберт заключают пари: если Елена ни с кем не переспит до окончания учебы, она отдаст брату «фольксваген», обещанный ей на поступление. А пока он — таинственный бездельник, который нигде не учится — натаскивает сестру к экзамену по философии. Роберт никакой не идиот, а скорее отморозок, возомнивший себя богом — такое впечатление дает первая часть фильма. Если искать к его характеру референсы из мировой культуры, то ближайшим будет Иван Карамазов

От ленты ждешь подростковой истории в стиле «За пропастью во ржи», а получаешь философский манифест, вдохновленный идеями Хайдеггера и Августина Блаженного; но пугаться не стоит: героиня готовится к экзамену и изучает лишь основы философии, знакомые любому гуманитарию. Но развязка — если так можно назвать тот час, который следует за двумя часами наблюдения — шокирует даже тех, кто знает, чего ожидать от Гренинга, которому часто задают вопрос, могла ли первая часть фильма быть короче.

«Я правда старался сократить ее, — говорит режиссер. — Но я должен был создать огромное пространство для переживания, ведь чтобы сполна прочувствовать его, нужно немало времени. Мне не хотелось устраивать взрыв после сорока минут простых разговоров о философии».

Впрочем, для публики ММКФ фильм Гренинга — не самый длинный эксперимент. Полный зал собрала также четырехчасовая черно-белая картина филиппинца Лава Диаса.

Bavaria Pictures GmbH

«Все мои фильмы длятся три часа, как бы я ни пытался их сократить, — продолжает Гренинг. — Но вы и сами видите, что авторское кино давно вышло за рамки 90 минут, и мейнстримные фильмы движутся в эту же сторону — именно из-за того, что публике уже не очень интересно просто слушать историю, а интересно полное погружение в то самое пространство для переживания».

Кажется, что зрители, досмотревшие фильм до конца — а на московском показе это был практически весь зал — не имели шансов остаться к фильму равнодушными. И, на самом деле, не столь важно, каким знаком наделять свою оценку — минусом или плюсом.

«Искусство, которое не оставляет у зрителя вопросов и желания задуматься — это потеря времени» — говорит сам Гренинг.

Bavaria Pictures GmbH

А еще режиссер признается в любви к русской культуре. Помимо Достоевского, которого Гренинг, по его словам, перечитывает всю жизнь, он с радостью поддерживает и разговоры о Тарковском . Сейчас Гренинг работает над фильмом с абстрактным названием «Какова природа искусства?» и проведет несколько съемочных дней в Ростове.

«Когда я летел к вам, в бортовом журнале я увидел шестистраничную статью об Андрее Тарковском. Невероятно! Целых шесть страниц развлекательного журнала посвящено такому сложному, многогранному режиссеру. Культура — это то, чем вам стоит гордиться», — сказал режиссер напоследок.