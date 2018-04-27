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ММКФ 2018: Итоги 40-го Московского Международного Кинофестиваля
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ММКФ 2018: Итоги 40-го Московского Международного Кинофестиваля 

Fraufluger.ru 37 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Вчера, 26 апреля, завершился юбилейный, 40-й Московский Международный Кинофестиваль (ММКФ). Подведем итоги громкого события этой весны. ММКФ 2018: Итоги 40-го Московского Международного КинофестиваляВ этом году, в основном жюри были: Паоло Дель Брокко (Италия) —
председатель жюри, Анна Меликян (Россия), Джон Сэвэдж (США), Настасья
Кински (Германия/США), Лян Цяо (Китай).
В жюри конкурса документального кино вошли: Ольга Свиблова (Россия), Лиз Макинтайр
(Великобритания), Саулюс Бержинис (Литва).
Короткий метр судили: Сами Насери (Франция) — председатель, Иван Твердовский
(Россия), Оливер Мортон (США).
Главный приз кинофестиваля «Золотой Георгий» достался картине
"Царь-птица" Эдуарда Новикова;
Специальный приз жюри «Серебряный Георгий» присуждён фильму
"Ню" режиссёра Ян Гэ (финалиска 6 сезона конкурса «Голос»);
Приз за лучшую режиссёрскую работу взял «Спитак» Александра
Котта;
Приз за лучшую мужскую роль достался Кирану Чарноку (Новая Зеландия) за  роль в фильме «Заблудшие»;
В номинации «Серебряный Георгий» за лучшую женскую роль победила
Джованна Меццоджорно (Италия) за роль в фильме " Неаполь под  пеленой";
Награду «Серебряный георгий» за лучший документальный фильм завоевал
фильм «Чистильщики» режиссёры Ганс Блок и Мориц Ризевик
(Германия/Бразилия);
Лучшим короткометражным фильмом стал кинофильм «Конфетка» режиссёра
Ракана Маяси (Палестина/Ливан);
Приз за вклад в мировой кинематограф присуждён, недавно ушедшему от нас, Олегу
Табакову;
Специальный приз «За покорение вершин актёрского мастерства и верность
принципам школы К. С. Станиславского» вручен Настасье Кински.
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