ММКФ 2018: Итоги 40-го Московского Международного Кинофестиваля

Вчера, 26 апреля, завершился юбилейный, 40-й Московский Международный Кинофестиваль (ММКФ). Подведем итоги громкого события этой весны. ММКФ 2018: Итоги 40-го Московского Международного КинофестиваляВ этом году, в основном жюри были: Паоло Дель Брокко (Италия) —

Кински (Германия/США), Лян Цяо (Китай).

В жюри конкурса документального кино вошли: Ольга Свиблова (Россия), Лиз Макинтайр

(Великобритания), Саулюс Бержинис (Литва).

(Россия), Оливер Мортон (США).

Главный приз кинофестиваля «Золотой Георгий» достался картине

Специальный приз жюри «Серебряный Георгий» присуждён фильму

Приз за лучшую режиссёрскую работу взял «Спитак» Александра

Котта;

Приз за лучшую мужскую роль достался Кирану Чарноку (Новая Зеландия) за роль в фильме «Заблудшие»;

В номинации «Серебряный Георгий» за лучшую женскую роль победила

Джованна Меццоджорно (Италия) за роль в фильме " Неаполь под пеленой";

Награду «Серебряный георгий» за лучший документальный фильм завоевал

фильм «Чистильщики» режиссёры Ганс Блок и Мориц Ризевик

(Германия/Бразилия);

Лучшим короткометражным фильмом стал кинофильм «Конфетка» режиссёра

Ракана Маяси (Палестина/Ливан);

Приз за вклад в мировой кинематограф присуждён, недавно ушедшему от нас, Олегу

Табакову;

Специальный приз «За покорение вершин актёрского мастерства и верность