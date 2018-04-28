Российские фильмы всего за треть 2018 года обогнали кассу Года кино

Российские фильмы собрали в кинотеатрах страны за первые четыре месяца 2018 года больше, чем за весь 2016 год — Год российского кино, говорится в пресс-релизе Фонда кино.

Кассовые сборы по данным на 27 апреля составили более 8,6 млрд руб. Это также почти наполовину больше показателей за аналогичный период прошлого года. Доля российского кино в кинотеатрах страны увеличился до 47,1%.

Всего за отчетный период отечественные кинокартины посмотрели 34,8 млн человек — это на 11,4 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.