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Российские фильмы всего за треть 2018 года обогнали кассу Года кино
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Российские фильмы всего за треть 2018 года обогнали кассу Года кино 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российские фильмы собрали в кинотеатрах страны за первые четыре месяца 2018 года больше, чем за весь 2016 год — Год российского кино, говорится в пресс-релизе Фонда кино.
Кассовые сборы по данным на 27 апреля составили более 8,6 млрд руб. Это также почти наполовину больше показателей за аналогичный период прошлого года. Доля российского кино в кинотеатрах страны увеличился до 47,1%.
Около трети сборов — 28,7% — сборов было обеспечено фильмами режиссеров-дебютантов: «Лед» Олега Трофима, «Тренер» Данилы Козловского, «Зомбоящик» Константина Смирнова и другими. В десятке самых кассовых фильмов 2018 — четыре российские картины: «Движение вверх», «Лед», «Три богатыря и принцесса Египта» и «Я худею».
Всего за отчетный период отечественные кинокартины посмотрели 34,8 млн человек — это на 11,4 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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