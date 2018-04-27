Российские фильмы за четыре месяца собрали в прокате больше, чем за прошлый год

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. Отечественные фильмы собрали в кинотеатрах страны за четыре месяца текущего года больше, чем за весь Год российского кино — 2016-й. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда кино.

"Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии сообщает, что по состоянию на 27 апреля совокупные сборы российских фильмов в 2018 году уже превзошли итоговые цифры Года российского кино", — сказали в пресс-службе.

В Фонде кино уточнили, что кассовые сборы составили более 8,6 млрд рублей, почти на 50% превысив показатели аналогичного периода прошлого года. В организации подчеркнули, что почти треть (28,7%) сборов российского кино были обеспечены фильмами режиссеров-дебютантов: «Лед», «Тренер», «Зомбоящик», «За гранью реальности», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова !», «Скиф», «Чудо-юдо», «Хит», «Я счастлив».

"В число десяти самых кассовых фильмов 2018 года вошли четыре российских картины: «Движение вверх», «Лед», «Три богатыря и принцесса Египта», «Я худею», — рассказали в фонде. Первый фильм стал лидером национального проката, обеспечив более 15% всех кинотеатральных сборов страны и более 33% от сборов российского кино. Вторую строчку занимает также российский фильм «Лед», на счету которого 7,8% всего национального бокс-офиса 2018 года и чуть более 17% кассовых сборов российского кино.

За этот период около 34,8 млн зрителей посмотрели отечественные фильмы в кинотеатрах, что на 11,4 млн человек больше, чем за аналогичный период рекордного 2017 года. Также выросла доля российского кино в кинотеатрах страны, составив 47,1%.