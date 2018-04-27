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Фильм «Лето» о Викторе Цое откроет «Кинотавр» в Сочи 2 июня
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Фильм «Лето» о Викторе Цое откроет «Кинотавр» в Сочи 2 июня 

АиФ — Юг 15 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Фильм «Лето» Кирилла Серебрянникова рассказывает историю знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи летом 1981 года, а также показывает становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома. Известно, что Серебренников, проходящий по делу «Седьмой студии», монтировал картину, находясь под домашним арестом, сообщает Интерфакс.
Главные роли в фильме исполнили корейский актер Тео Ю, фронтмен группы «Звери» Рома Зверь и Ирина Старшенбаум. Мировая премьера картины пройдёт на 71-м Каннском кинофестивале в мае. В российский прокат фильм выйдет 7 июня.
В конкурсную программу «Кинотавра» вошли 14 фильмов, в том числе картины Дмитрия Месхиева, Ивана И. Твердовского, Александра Гордона и Авдотьи Смирновой.
29-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 2 по 10 июня.
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