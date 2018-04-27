«Родня»: посмотрите тизер фантастического боевика от создателей «Очень странных дел» 

Кинокомпания Lionsgate опубликовала тизер-трейлер нового фантастического боевика «Родня» (Kin). Его сюжет разворачивается вокруг мальчугана, который добыл футуристического оружие из иного мира. Смотрите скорее!
Волею случая паренёк забредает в заброшенное здание, где застаёт следы перестрелки. Он осматривает тела и находит футуристического оружие неизвестного происхождения. Похоже, эта вещь способна помочь его старшему брату, за которым охотятся бандиты и спецслужбы.
В мировой прокат фильм выходит 31 августа. Неизвестно, выйдет ли у нас.