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Более 100 фильмов из разных стран покажут на фестивале документального кино в Севастополе
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Более 100 фильмов из разных стран покажут на фестивале документального кино в Севастополе 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Более 100 документальных картин и сериалов из 29 стран, в том числе Великобритании, США и Германии отобрали для участия в XIV севастопольском международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». Об этом сказал президент фестиваля, народный артист РФ Владимир Меньшов в пятницу в ходе пресс-конференции, посвященной смотру.
"На моих глазах возрастает количество желающих участвовать в фестивале. В этот раз мы выбирали более чем из 400 работ, которые были представлены нам. Отобрали для участия 115 работ. Они в разных категориях, есть связанные с военной тематикой, есть где соревнуются киношколы, есть конкурс «память», «портрет», телевизионный конкурс", — сказал Меньшов.
Участники будут бороться за победу в трех конкурсных программах: международный конкурс документальных фильмов, международный конкурс телевизионных фильмов и программ, а также международный конкурс киношкол. Помимо этого существует и внеконкурсная программа, специальные мероприятия и творческие вечера.
Членами жюри стали режиссеры документального кино из Швеции, России, Таджикистана, Венгрии и Китая.
Фестиваль создан по инициативе героев Советского Союза в память об общем подвиге стран-участниц Второй Мировой войны и проводится в городе-герое Севастополе на протяжении 14 лет. В этом году фестиваль пройдет с 15 по 21 мая 2018 года.
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