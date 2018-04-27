В Крым на кинофорум «Золотой витязь» приедут два именитых украинских актера

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе на международном кинофоруме «Золотой витязь» представят около 130 фильмов из 27 государств, включая Австралию, Аргентину, Бельгию, Индию, Китай, США, Францию, Японию и страны бывшего Советского Союза. Об этом журналистам рассказал президент мероприятия, российский актер и режиссер Николай Бурляев

Открытие фестиваля состоится 22 мая в театре имени Луначарского.

Традиционно в рамках мероприятия проводится шесть конкурсов — игровые фильмы, документальные полнометражные картины, документальные короткометражные фильмы, студенческие, анимационные и детские картины, которые в этом году будут судить детское жюри «Артека».

"Мы начнем показы в «Артеке» за два дня до открытия в Севастополе, поскольку у них 25 мая пересменка — нужно успеть посмотреть программу из 7 замечательных детских фильмов и присудить наших «витязей», — сказал Бурляев.

Среди картин, которые будут показаны на кинофоруме, — фильм известного американского актера и режиссера Мэла Гибсона «По соображениям совести» и работа российского режиссера Клима Шипенко «Салют-7».

"В этом году председателем игровых фильмов мы пригласили одного из выдающихся кинорежиссеров Европы — серба, живущего во Франции, Горана Паскалевича — обладателя «Золотого витязя» и высшей награды — золотой медали имени Сергея Бондарчука за выдающийся вклад в кинематограф. Мы представим ретроспективу его замечательнейших фильмов «Аргентинское танго», «Бочка пороха», «Земля богов», — отметил Бурляев.

Кроме того, в рамках кинофорума будет показаны картины польских режиссеров Кшиштофа Занусси, Анджея Вайды , Юлиуша Махульского.

В рамках конференции, которая традиционно входит в программу кинофорума, состоится награждение известных российских тележурналистов.

"Впервые в Севастополе в этом году мы учредили новую награду — золотую медаль имени Левитана за выдающийся вклад в теле-, радиожурналистику. В этом году эту медаль получат два человека — выдающиеся тележурналисты России Владимир Соловьев Аркадий Мамонтов . Они оба сюда приедут, чтобы получить эту награду, а потом принять участие в этой конференции", — подчеркнул президент мероприятия.

Фестивальные картины будут показаны в кинотеатрах «Севастополькино». На поддержку кинофорума в бюджете Севастополя предусмотрено 3 млн рублей.