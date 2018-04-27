В Крым на кинофорум «Золотой витязь» приедут два именитых украинских актера 

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе на международном кинофоруме «Золотой витязь» представят около 130 фильмов из 27 государств, включая Австралию, Аргентину, Бельгию, Индию, Китай, США, Францию, Японию и страны бывшего Советского Союза. Об этом журналистам рассказал президент мероприятия, российский актер и режиссер Николай Бурляев.
Открытие фестиваля состоится 22 мая в театре имени Луначарского.
Традиционно в рамках мероприятия проводится шесть конкурсов — игровые фильмы, документальные полнометражные картины, документальные короткометражные фильмы, студенческие, анимационные и детские картины, которые в этом году будут судить детское жюри «Артека».
"Мы начнем показы в «Артеке» за два дня до открытия в Севастополе, поскольку у них 25 мая пересменка — нужно успеть посмотреть программу из 7 замечательных детских фильмов и присудить наших «витязей», — сказал Бурляев.
Среди картин, которые будут показаны на кинофоруме, — фильм известного американского актера и режиссера Мэла Гибсона «По соображениям совести» и работа российского режиссера Клима Шипенко «Салют-7».
"В этом году председателем игровых фильмов мы пригласили одного из выдающихся кинорежиссеров Европы — серба, живущего во Франции, Горана Паскалевича — обладателя «Золотого витязя» и высшей награды — золотой медали имени Сергея Бондарчука за выдающийся вклад в кинематограф. Мы представим ретроспективу его замечательнейших фильмов «Аргентинское танго», «Бочка пороха», «Земля богов», — отметил Бурляев.
Кроме того, в рамках кинофорума будет показаны картины польских режиссеров Кшиштофа Занусси, Анджея Вайды, Юлиуша Махульского.
На фестивале золотой медалью имени Сергея Бондарчука за выдающийся вклад в кинематограф будут награждены российские актеры Глеб Панфилов, Инна Чурикова и сербская артистка Елена Жигон (посмертно, награду получит ее дочь Ивана Жигон).
В рамках конференции, которая традиционно входит в программу кинофорума, состоится награждение известных российских тележурналистов.
"Впервые в Севастополе в этом году мы учредили новую награду — золотую медаль имени Левитана за выдающийся вклад в теле-, радиожурналистику. В этом году эту медаль получат два человека — выдающиеся тележурналисты России Владимир Соловьев и Аркадий Мамонтов. Они оба сюда приедут, чтобы получить эту награду, а потом принять участие в этой конференции", — подчеркнул президент мероприятия.
Среди гостей киноформу ожидаются Сергей Кургинян, Анна Большова, Василий Мищенко, Леонид Серебряников, Олег Штефанько, Ирина Лачина, Светлана Тома, Роман Мадянов, Сергей Никоненко, Лидия Вележева, Илзе Лиепа, Ювита Будник, Эвклид Кюрдзидис. «Будут два крупнейших украинских актера, имена которых я пока не буду называть», — добавил Бурляев.
Фестивальные картины будут показаны в кинотеатрах «Севастополькино». На поддержку кинофорума в бюджете Севастополя предусмотрено 3 млн рублей.
"Около 3 млн рублей — это плановый бюджет. Бюджетирование строится так, что мы финансируем по фактическим затратам, компенсируя произведенные расходы", — пояснил заместитель губернатора города Юрий Кривов.