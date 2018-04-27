Фильм «На районе» о криминальной истории Владивостока покажут на «Кинотавре»

Фильм «На районе» уроженки Владивостока, режиссера Ольги Зуевой , съемки которого проходили и во Владивостоке, будет представлен на 29-м открытом российском кинофестивале «Кинотавр». Он пройдет в Сочи 2-10 июня.

Как сообщает «ПрофиСинема», ленту «На районе» включили в отдельную конкурсную программу «Кинотавр. Дебют».

Ранее сообщалось, что продюсерский проект Данилы Козловского и компании «Марс Медиа» «На районе» выйдет в широкий российский прокат 27 сентября 2018 года, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Съемки этой картины проходили в том числе и во Владивостоке в 2016 году.

Планировалось, что фильм должен был выйти в прокат в 2017 году, однако срок в итоге перенесли.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Российской Федерации подвело итоги кинопитчингов и определило проекты-победители и компании, которые получат в Год российского кино государственные субсидии.

Среди победителей — Ольга Зуева (режиссер и автор сценария) с фильмом «На районе», посвященном криминальной истории Владивостока. Главную роль исполнил известный российский актер Данила Козловский.

Ольга Зуева, уроженка Владивостока и девушка Козловского, исполнила в этом фильме главную женскую роль. «В этом фильме я хочу выразить свое отношение и свою любовь к простым парням, у которых нет денег, перспектив, поддержки, но есть большое желание стать кем-то, — заявила актриса, представляя свой проект и назвав в качестве фильмов, на которые будет ориентироваться ее проект, такие картины, как „Брат“ Алексея Балабанова , „Залечь на дно в Брюгге“ Мартина МакДонаха и „Пророк“ Жака Одиара », — рассказывала ранее режиссер-дебютант.

В центре сюжета фильма «На районе» — друзья Вова и Киса, которые живут во Владивостоке и работают на местного криминального авторитета. Чем дольше они занимаются своей преступной деятельностью, тем больше задумываются о будущем и своем месте в жизни.

В роли Кисы — Козловский, кому досталась роль Вовы — пока неизвестно. А вот главного бандита сыграл рэпер Нигатив, он же написал и музыку к фильму.