Ещё
Фильм о ДНР с Прилепиным взял приз фестиваля Tribeca
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фильм о ДНР с Прилепиным взял приз фестиваля Tribeca 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Короткометражный фильм «Дежурство» российского режиссера Ленара Камалова завоевал приз на фестивале Tribeca в Нью-Йорке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу проекта.
"Главный приз Best Narrative Short получил короткометражный фильм «Дежурство» (PhoneDuty) российского режиссера-дебютанта Ленара Камалова", — говорится в сообщении пресс-службы.
Одну из ролей в картине исполнил российский писатель Захар Прилепин.
Ежегодный кинофестиваль Tribeca Film Festival проводится в Нью-Йорке с 2002 года, одним из его идейных вдохновителей стал актер Роберт де Ниро. Он задумал фестиваль после терактов 11 сентября 2001 года как эмоциональную альтернативу пессимистичным настроениям в городе.
Газета.Ru: последние новости
Умер Геннадий Печников "Кинотавр" откроется "Летом" Серебренникова Герман-младший стал лауреатом иранского кинофестиваля
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении11
Как уходили знаменитости17
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей5
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение