Фильм с Захаром Прилепиным о Донбассе имеет шансы на «Оскар»

Фильм с Захаром Прилепиным об ополченце ДНР стал победителем фестиваля в Нью-Йорке. Короткометражная картина под названием «Дежурство» показывает конфликт на востоке Украины глазами пророссийского ополченца. И теперь у нее появились шансы на «Оскар».

Главный герой короткометражки — ополченец с позывным Кот. Его сыграл писатель и майор ДНР Захар Прилепин. По сюжету, Кот получает приказ просто дежурить на телефоне. Что происходит дальше, рассказывает видеоблогер Глеб Корнилов, который тоже сыграл одного из ополченцев.

Глеб Корнилов видеоблогер «По сути, ситуация, с которой сталкиваются все ополченцы в Донбассе, когда матери погибших, может быть, противинников, а, может быть, и друзей, товарищей, звонит на мобильный телефон, и ты вынужден что-то ей ответить. На самом деле, это, наверное, одно из самых сложных, что происходит на войне, в частности, на донбасской войне, и именно об этом фильм».

Буквально неделю назад в Минкульте заявили, что нужно снять фильм или сериал о событиях в Донбассе. И тут выяснилось, что такой фильм уже есть, и даже получил приз на фестивале. Для режиссера, продюсера и автора сценария «Дежурства» Ленара Камалова — это первая картина, и, как он сам говорит, его отговаривали снимать, а тем более подаваться на американские фестивали, никто не верил, что куда-либо возьмут с такой темой. Но в Нью-Йорке фильм приняли тепло, говорит продюсер «Дежурства» Наталья Фролова

Наталья Фролова продюсер «Дежурства» «Было много хороших отзывов от других режиссеров и других продюсеров: нам очень много писали. Но лично никто не спрашивал, почему именно эта тема… Наш проект Минкульт не поддержал, наверное, потому, что у нашего режиссера, хоть он родился и в России, у него гражданство Великобритании. Поэтому, к сожалению, не получилось. Он же автор идеи, а Министерство культуры Российской Федерации — это все-таки за российских граждан».

Сусанна Альперина. Российская короткометражка впервые взяла приз на фестивале Tribeca. Он проходит в Нью-Йорке с 2002 года. Один из его основателей — актер Роберт де Ниро , он создал этот фестиваль в память о жертвах терактов 11 сентября. Сборы от мероприятия шли на восстановление наиболее пострадавшего района города — Трайбека. И сейчас в Нью-Йорке это фестиваль — номер один, говорит обозреватель « Российской газеты

Сусанна Альперина обозреватель «Российской газеты» «Фестиваль — я была в прошлом году в Нью-Йорке — как раз проходил, и видела эти толпы народа, которые туда ломятся. Тема беженцев, тема толерантности и тема военных действий в разных странах сейчас вызывают очень большой интерес. Очень многие украинские новые фильмы, которые освещают войну, и наши фильмы, которые освещают войну, расходятся по фестивалям. Вот здесь бы я еще вспомнила, именно в Нью-Йорке побеждают документальные фильмы канала RT, снятые на эту тему. Но и украинские фильмы побеждают. В этом контексте я бы вспомнила фильм, например, „Донбасс“ Сергея Лозницы, который сейчас вошел в программу Каннского кинофестиваля».

Создатели фильма получат в качестве награды пять тысяч долларов. Но главное — картина имеет шансы на «Оскар». Теперь она автоматически попадает в лонглист главной кинопремии, который составляет примерно 250 фильмов.