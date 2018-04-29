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Прилепин: фильм о войне на востоке Украины получился хорошим
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Прилепин: фильм о войне на востоке Украины получился хорошим 

Вести.Ru 23 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Заместитель командира батальона Вооруженных сил Донецкой народной республики Захар Прилепин рассказал о своём участии в короткометражном фильме «Дежурство», который получил главный приз фестиваля Трибека в Нью-Йорке. Снял его режиссёр Ленар Камалов, передает телеканал «Россия 24».
Писатель Прилепин сыграл роль ополченца с позывным «Кот». По словам Захара Прилепина, жюри этого фестиваля уже традиционно выступает вне политики. И ему на самом деле нет никакого дела до происходящего в Донбассе и, тем более, Украине. Фильм действительно получился хорошим. И он, как считает главный герой фильма, несомненно, получил заслуженную награду.
До конкурса в США лента также была представлена на кинофестивалях в американском Хьюстоне и южнокорейском Пусане. После победы на Трибеке короткометражка «Дежурство» автоматически попадает в лонг-лист престижной премии «Оскар».
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