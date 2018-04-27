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Вспоминая Бывалого: день рождения Евгения Моргунова
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Вспоминая Бывалого: день рождения Евгения Моргунова 

Киноафиша 35 минут назад
Фото: Киноафиша
Советский и российский актер Евгений Александрович Моргунов родился 27 апреля 1927 года в Москве. Отец рано покинул семью, мать воспитывала сына одна. Уже с 14 лет Евгений начал работать на заводе «Фрезер», а в 16 лет отправил письмо Сталину с просьбой зачислить в театральное училище. Сначала Моргунов попал в училище при театре им. Таирова, а затем перевелся во ВГИК, в мастерскую Герасимова.
Будучи студентом Моргунов снялся в картине Александра Столпера «Дни и ночи». В 1948 году сыграл Стаховича в ленте Сергея Герасимова «Молодая гвардия».
Евгений Моргунов сыграл более 100 ролей, однако самым известным его амплуа стал персонаж Бывалый из комедии Гайдая «Пёс Барбос и необычный кросс». Затем последовали фильмы «Операция „Ы“, „Кавказская пленница“ с участием Бывалого. После выхода этих картин Никулин, Вицин и Моргунов стали самыми популярными комиками в СССР.
Евгений Моргунов сыграл сольные роли в фильмах „Три толстяка“, „Сказка о потерянном времени“, „Покровские ворота“. Кроме того, он написал четыре сценария. В 1962 году поставил ленту по мотивам рассказов Михаила Шолохова „Когда казаки плачут“.
Актер умер в Москве от инсульта 25 июня 1999 года.
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