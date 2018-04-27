Ещё
«Терминатор 6» получил официальное название
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Терминатор 6» получил официальное название 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
В Лас-Вегасе завершилась официальная конвенция CinemaCon. И на ней кинокомпании Paramount и Skydance представили новую часть культовой серии «Терминатор», над которой работает Джеймс Кэмерон. Благодаря этому наконец стало известно, как же будет называться будущий фильм.
На попавшем в сеть снимке с презентации фильма можно видеть название. И оно крайне простое: «Терминатор». Да, фильм Кэмерона, вышедший в 1984 году, и его новая работа зовутся одинаково.
Показанное на конвенции изображение Линды Хэмилтон в её незабываемом образе воительницы Сары Коннор из фильма «Терминатор 2: Судный день» говорит о том, что и в шестой части Сара будет играть важную роль. Впрочем, по версии самого режиссёра фильм будет не шестым, а третьим: всё, что было снято после «Судного дня», будущая часть серии проигнорирует.
Премьера «Терминатора» намечена на 22 ноября 2019 года.
Игромания.ру: последние новости
Вышел официальный трейлер фильма «Веном» «Ведьмака» отдают бесплатно Disney и Lucasfilm работают над анимационным сериалом Star Wars Resistance
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении26
Как уходили знаменитости17
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей5
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение