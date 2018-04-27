«Терминатор 6» получил официальное название

В Лас-Вегасе завершилась официальная конвенция CinemaCon. И на ней кинокомпании Paramount и Skydance представили новую часть культовой серии «Терминатор», над которой работает Джеймс Кэмерон . Благодаря этому наконец стало известно, как же будет называться будущий фильм.

На попавшем в сеть снимке с презентации фильма можно видеть название. И оно крайне простое: «Терминатор». Да, фильм Кэмерона, вышедший в 1984 году, и его новая работа зовутся одинаково.

Показанное на конвенции изображение Линды Хэмилтон в её незабываемом образе воительницы Сары Коннор из фильма «Терминатор 2: Судный день» говорит о том, что и в шестой части Сара будет играть важную роль. Впрочем, по версии самого режиссёра фильм будет не шестым, а третьим: всё, что было снято после «Судного дня», будущая часть серии проигнорирует.

Премьера «Терминатора» намечена на 22 ноября 2019 года.