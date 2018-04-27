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Фонд кино рекомендовал дать финансирование новым фильмам А. Германа-младшего, В. Гинзбурга и еще 31 проекту
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Фонд кино рекомендовал дать финансирование новым фильмам А. Германа-младшего, В. Гинзбурга и еще 31 проекту 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В список проектов иных организаций кинематографии, рекомендованных к рассмотрению Попечительским советом Фонда кино, вошли 33 проекта. Соответствующий документ опубликован на сайте фонда.
Как уточняется, в список фильмов вошли «Ампир V» (ООО «Кинокомпания „Квадрат“), „Вратарь галактики“ (ООО Студия БОНАНЗА), Воздух (ООО „САГа“), „Гуляй, Вася 2“ (ООО „План 9“), „Жених 2“ (ООО „СП фильм“), „Идеальные незнакомцы“ (ООО „Марс Медиа Энтертейнмент“), „Кощей. Похититель невест“ (АО „ТПО „Киностудия им. М. Горького“), Снежная королева 4 (ООО „Визарт Фильм“), „Суворовъ“ (ФГУП „ТПО „Киностудия „Союзмультфильм“), „Фиксики. Полный метр 2“ (ЗАО „Аэроплан“) и другие картины.
Очная защита проектов иных организаций кинематографии, не относящихся к лидерам отечественного кинопроизводства состоялась 19 апреля 2018 г. Мероприятие прошло в Кинохолле ВГИК, расположенном в новом корпусе Всероссийского государственного института кинематографии имени С. Герасимова.
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