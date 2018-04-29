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Ушел из жизни старейший актер РАМТа Печников
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Ушел из жизни старейший актер РАМТа Печников 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: tele.ru
Старейший артист Российского молодежного театра Геннадий Печников ушел из жизни. Он проработал в РАМТ 65 лет, передает ФБА «Экономика сегодня».
На сцене Российского молодежного театра Печников поставил спектакли по пьесам Островского «Бедность не порок», «Шутники», «Тяжелые дни». Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин охарактеризовал Печникова как прекрасного артиста.
Также он напомнил, что зрители старшего поколения помнят актера по его ролям в спектаклях до Центрального детского театра и по ролям в кино.
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