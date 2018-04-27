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В кинотеатре «Вымпел» 2 мая покажут фильм «Семь нянек»
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В кинотеатре «Вымпел» 2 мая покажут фильм «Семь нянек» 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В кинотеатре «Вымпел» на улице Коминтерна2 мая состоится бесплатный показ художественного фильма Ролана Быкова «Семь нянек».
По сюжету, на одном из часовых заводов трудится молодёжная бригада, прозванная «золотой»: всё им удаётся — и в работе, и в общественной жизни. Но хочется ребятам совершить ещё какой-нибудь поступок. Таким подвигом для них стала попытка перевоспитания трудного подростка Афанасия Полосухина из колонии для малолетних правонарушителей.
Зрителей ждут по адресу: ул. Коминтерна, д. 8. Начало в 12.30. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте Москино.
Ограничение по возрасту 6+. (ео)
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