В кинотеатре «Вымпел» 2 мая покажут фильм «Семь нянек»

В кинотеатре «Вымпел» на улице Коминтерна2 мая состоится бесплатный показ художественного фильма Ролана Быкова «Семь нянек».

По сюжету, на одном из часовых заводов трудится молодёжная бригада, прозванная «золотой»: всё им удаётся — и в работе, и в общественной жизни. Но хочется ребятам совершить ещё какой-нибудь поступок. Таким подвигом для них стала попытка перевоспитания трудного подростка Афанасия Полосухина из колонии для малолетних правонарушителей.

Зрителей ждут по адресу: ул. Коминтерна, д. 8. Начало в 12.30. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте Москино.

Ограничение по возрасту 6+. (ео)