Детскую программу «Золотого витязя» будут судить «артековцы»

Детское игровое кино, представленное в конкурсной программе кинофорума «Золотой витязь» традиционно судит детское жюри. Особенность этого года в этом, что показы конкурсных фильмов состоятся в Артеке, где отберут лучшие работы в категории. Показы в Артеке начнутся за два дня до начала фестиваля.

«Идея по поводу Артека попала в мою голову три-четыре дня назад. Директор «Артека» увлекся этой идеей, и мы решили это сделать, — рассказал Бурляев. — Детское жюри «Золотого витязя» возглавляет победитель международного кинофестиваля детских фильмов «Бронзовый витязь» в Томске. Кстати, в этом году в Томске победил автор из Евпатории».

Бурляев также рассказал, что в Артеке откроется киноклуб, для которого организаторы кинофорума подарят около ста фильмов.