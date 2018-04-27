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Детскую программу «Золотого витязя» будут судить «артековцы»
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Детскую программу «Золотого витязя» будут судить «артековцы» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Детское игровое кино, представленное в конкурсной программе кинофорума «Золотой витязь» традиционно судит детское жюри. Особенность этого года в этом, что показы конкурсных фильмов состоятся в Артеке, где отберут лучшие работы в категории. Показы в Артеке начнутся за два дня до начала фестиваля.
«Идея по поводу Артека попала в мою голову три-четыре дня назад. Директор «Артека» увлекся этой идеей, и мы решили это сделать, — рассказал Бурляев. — Детское жюри «Золотого витязя» возглавляет победитель международного кинофестиваля детских фильмов «Бронзовый витязь» в Томске. Кстати, в этом году в Томске победил автор из Евпатории».
Бурляев также рассказал, что в Артеке откроется киноклуб, для которого организаторы кинофорума подарят около ста фильмов.
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