В Сети появились кадры из фильма о Фредди Меркьюри 

Кадры из фильма "Богемская рапсодия", посвященном жизни легендарного Фредди Меркьюри и группе Queen, опубликованы в Сети.
Фотографии реконструируют знаменитый концерт 1985 года Live Aid на стадионе Уэмбли.
@bohemianrhapsodymovie
Производством фильма занимается студия 20th Century Fox. Главную роль исполнил Рами Малек, известный по сериалу "Мистер Робот". В роли Брайана Мэя — Гвилум Ли. Режиссером картины стал Декстер Флетчер, заменивший Брайана Сингера.
Кстати, изначально предполагалось, что главную роль сыграет Саша Барон Коэн, но разногласия с гитаристом Queen Брайаном Мэем и ударником Роджером Тейлором заставили пересмотреть замысел фильма.
Премьера запланирована на 1 ноября 2018 года.