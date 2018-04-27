Елена Бирюкова, Наталья Бочкарева и другие звездные мамы вывели детей в свет 

На днях в кинотеатре «Люксор» состоялся премьерный показ нового семейного мультфильма «Папа-мама гусь. Посмотреть веселый анимационный фильм пришли многие отечественные знаменитости, многие из них вышли в свет со своими чадами. Среди прочих мероприятие посетили Наталья Бочкарева, Любовь Тихомирова, Елена Бирюкова, Катя Лель, Аркадий Евтушенко, Ева Бристоль, Оксана Казакова, Маша Вебер, Наталья Власова, Гульнрая Нижинская, Наталья Лесниковская, Мила Соловьева, Ник Никонов и многие другие — поделилась эмоциями от просмотра актриса Елена Бирюкова. Отметим, официальная премьера мультфильма „Папа-мама гусь“ намечена на 1 мая. Семейный анимационный фильм озвучивали: певица Полина Гагарина, актер Сергей Гармаш и популярный исполнитель Natan. Фото: пресс-служба Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, „В Контакте“ и „Одноклассниках“