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В Ярославле состоялся премьерный показ фильма «60 дней вокруг света»
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В Ярославле состоялся премьерный показ фильма «60 дней вокруг света» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Состоялся премьерный показ фильма «60 дней вокруг света» — истории о путешествии двух ярославцев, которые в прямом смысле объехали вокруг света на мотоциклах.
Документальную картину представили на большом экране в киноклубе Нефть в четверг, 26 апреля. Фильм заряжает энергией и адреналином. В зале был аншлаг: гостям, которые пришли чуть позже, предложили занять места на ступеньках. После фильма ярославцы начали аплодировать.
В канун премьеры фильма у одного из участников путешествия Руслана Кондрашова родился пятый ребенок — первый сын. Они с женой шли к этому без малого 15 лет. На сцене киноклуба Руслана наградили «За реализацию самого долгосрочного проекта».
«В зале была очень теплая атмосфера, — рассказал Евгений Блюднов, участник мотопутешествия и автор картины, — Люди после просмотра делились эмоциями и даже на утро звонили и писали слова благодарности».
«Мы с супругой не спали полночи и планировали, куда бы мы могли поехать», «К концу фильм я поймала себя на мысли, что сижу весь фильм и улыбаюсь, это здорово!», «Это было круто, реально ощущение такое, что как будто вместе с авторами прокатился вокруг света», — и это лишь часть отзывов зрителей.
Сейчас авторы фильма выкладывают картину у себя на YouTube-канале. Мы обязательно поделимся ссылкой и рекомендуем к просмотру!
Кстати, на нескольких кадрах вы можете увидеть флаг «Аргументы и Факты». Он проделал весь путь с нашими путешественниками.
*Информационный партнер фильма «60 дней вокруг света» — издание «Аргументы и Факты — Ярославль».
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