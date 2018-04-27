В Ярославле состоялся премьерный показ фильма «60 дней вокруг света»

Состоялся премьерный показ фильма «60 дней вокруг света» — истории о путешествии двух ярославцев, которые в прямом смысле объехали вокруг света на мотоциклах.

Документальную картину представили на большом экране в киноклубе Нефть в четверг, 26 апреля. Фильм заряжает энергией и адреналином. В зале был аншлаг: гостям, которые пришли чуть позже, предложили занять места на ступеньках. После фильма ярославцы начали аплодировать.

В канун премьеры фильма у одного из участников путешествия Руслана Кондрашова родился пятый ребенок — первый сын. Они с женой шли к этому без малого 15 лет. На сцене киноклуба Руслана наградили «За реализацию самого долгосрочного проекта».

«В зале была очень теплая атмосфера, — рассказал Евгений Блюднов, участник мотопутешествия и автор картины, — Люди после просмотра делились эмоциями и даже на утро звонили и писали слова благодарности».

«Мы с супругой не спали полночи и планировали, куда бы мы могли поехать», «К концу фильм я поймала себя на мысли, что сижу весь фильм и улыбаюсь, это здорово!», «Это было круто, реально ощущение такое, что как будто вместе с авторами прокатился вокруг света», — и это лишь часть отзывов зрителей.

Сейчас авторы фильма выкладывают картину у себя на YouTube-канале. Мы обязательно поделимся ссылкой и рекомендуем к просмотру!

Кстати, на нескольких кадрах вы можете увидеть флаг « Аргументы и Факты ». Он проделал весь путь с нашими путешественниками.

*Информационный партнер фильма «60 дней вокруг света» — издание «Аргументы и Факты — Ярославль».