8 динамичных фильмов для тех, кому нужно взбодриться

На майские праздники запланировано столько всего: нужно успеть и отдохнуть хорошенько и подготовиться к лету. Чтобы встряхнуть себя, посмотри несколько фильмов из моей подборки: от сюрреалистичных визуальных драм до классических комедий.

1. Запретная комната, 2015

Гаспара Ноэ. Люди оказываются запертыми на подводной лодке без кислорода, а таинственный дровосек продолжает рассказывать им историю своей жизни и спасении прекрасной женщины. В то же время спасенной Марго снится сон о мужчине из кафе, а тому — еще одна история. Цикл рассказов кажется бесконечным, но финал покажет, как же связаны все истории. Новую работу режиссера Гая Мэддина критики сравнивают с творчеством Дэвида Линча

2. Высотка, 2015

Люку Эвансу и Элизабет Мосс. Простая антиутопия на небольшом пространстве — жители высотного дома владеют всеми благами цивилизации и не нуждаются в том, чтобы куда-то выходить. Они расселены согласно своему социальному статусу и в разрезе представляют собой обычную микромодель общества. Когда рамки и законы исчезают, жизнь превращается в настоящую борьбу за выживание. Разбираться в ситуации приходится простым жителям здания: Тому Хиддлстону

3. Вонг Фу, с благодарностью за всё!, 1995

Классическая комедия в стиле роуд-трип рассказывает историю путешествия трех травести-персонажей. Удивительно, но чтобы доказать, что не одежда и аксессуары делают женщину женщиной, именно мужчины показывают, чего можно добиться новым образом. Яркая музыка, боа, путь к своей мечте и молодой Патрик Суэйзи

4. Доктор Стрэндж, 2016

Даже если ты не поклонница киновселенной Marvel, этот фильм значительно отличается от линейки других работ, и его можно смотреть не зная ничего о персонажах саги. После серьезной автокатастрофы нейрохирург в исполнении Бенедикта Камбербетча теряет возможность продолжать свою карьеру — и открывает свое новое предназначение. Необычные визуальные приемы, аутентичность Тибета и других миров заставят тебя не раз пожалеть о том, что не пошла на фильм в IMAX.

5. Танцы без правил, 1992

Еще один вдохновляющий проект от создателя «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж» рассказывает историю молодого танцора Скотта, решившего нарушить правила, по которым исполняются бальные танцы. Простой сюжет дополняется захватывающим драйвом, и после просмотра ты точно захочешь попробовать что-то новое только для себя.

6. Встречи на краю света, 2007

До просмотра этого фильма люди чаще всего считают, что в Антарктиде живут только ученые и пингвины. Вот только на самом деле на острове Росса живет больше тысячи человек — банкиры, философы и художники. Именно о них и идет рассказ в полудокументальной работе Вернера Херцога — о людях, которые живут в экстремальных условиях, расширяют границы понимания Вселенной и изучают то, как на нашей планете вообще зародилась жизнь.

7. Лёд, 2018

Этот русский фильм только недавно закончил свой прокат, и его непременно нужно посмотреть всем, кто потерял веру в доброе русское кино. Девочка Надя в исполнении Аглаи Тарасовой всегда хотела блистать на льду, но даже простое право выйти на него пришлось вырывать едва ли не зубами. Когда стало казаться, что чемпионский пьедестал уже совсем близко, жизнь преподносит новое испытание. Потрясающая операторская работа, а также музыкальные вставки помогут тебе найти в себе ту маленькую девочку, которая всегда заслуживала большего.

8. Рам и Лила, 2013

Режиссер Санджай Лила Бхансали хоть и считается лучшим режиссером Индии, но снимает вопреки всем канонам Болливуда. Этот проект — новая интерпретация истории Ромео и Джульетты, но с особым индийским колоритом. Танцы, перестрелки, страстные сцены любви — заскучать не придется.