Жюри кинофорума «Золотой витязь» возглавит учитель Кустурицы

XXVII международный кинофорум «Золотой витязь» откроется 22 мая в русском драматическом театре им. А. В. Луначарского. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции президент форума народный артист России Николай Бурляев

В программу кинофестиваля отобраны фильмы из 28 стран, в числе которых не только славянские страны, но и Австралия, Аргентина, Афганистан, Бельгия, Япония, Индия, Исландия, Ирландия, США, Киргизия, Корея, Китай и другие.

Гости кинофестиваля увидят около 130 фильмов. Картины будут представлены в шести конкурсных категориях — игровое кино, документальное полнометражное, документальное короткометражное, детское, студенческое и анимационное. Демонстрировать их будут практически на всех киноплощадках города, но большинство картин покажут в «Москве» — самом вместительном кинозале Севастополя. Вход традиционно свободный для всех желающих.

«Я не видел всю программу, но те, кто отбирали картины, говорят, что она одна из самых интересных за всю историю «Золотого витязя», — поделился с журналистами Бурляев.

В этом году председателем жюри игровых фильмов стал один из наиболее выдающих кинорежиссеров Европы, серб по национальности и учитель легендарного Эмира Кустурицы Горан Паскалевич . На кинофестивале будет представлена ретроспектива фильмов Паскалевича, в числе которых «Аргентинское танго», «Бочка пороха» и относительно новая картина 2016-го года «Земля богов». В жюри войдут крупнейшие славянские режиссеры — представители России, Украины, Беларуси, Болгарии, Сербии, Польши и ЛНР.

Аркадий Мамонтов. В этом году впервые учредили награду «Золотую медаль имени Левитана» за выдающийся вклад в телерадиожурналистку. На XXVII форуме получат два человека — Владимир Соловьев

«Кинофорум «Золотой витязь» это не некая тусовка у Черного моря, где можно выпить и закусить, мы обычно решаем очень серьезные вопросы на наших ежегодных конференциях, — подчеркнул президент форума. — Я критически отношусь практически к 95% фестивалей планеты, на которых показывается все. А вот наш кинофорум проходит под девизом «За нравственные идеалы».