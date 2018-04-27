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Фильм Серебренникова «Лето» откроет «Кинотавр»
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Фильм Серебренникова «Лето» откроет «Кинотавр» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Лето"
Картина "Лето" о молодом Викторе Цое откроет кинофестиваль в Сочи.
Самый летний кинофестиваль пройдет с 2 по 10 июня и откроется кинолентой Кирилла Серебренникова.
Фильм расскажет о знакомстве Виктора Цоя с Майком Науменко и его женой, о записи его первого альбома и в целом о становлении легендарного Ленинградского рок-клуба.
Главную роль сыграл молодой корейский актер Тео Ю. Также в картине приняли участие лидер группы "Звери" Роман Билык и Ирина Старшенбаум.
Мировая премьера "Лета" состоится в мае на Каннском кинофестивале, российская — 7 июня.
Конкурсная программа представлена 14 картинами, в том числе работами Дмитрия Месхиева, Александра Гордона и Авдотьи Смирновой.
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