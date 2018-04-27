«С него хочется делать жизнь»: министр культуры — о главном герое фильма «Собибор»

4 мая в прокат выходит фильм «Собибор», режиссерский дебют Константина Хабенского . Он также исполнил в картине главную роль. Кино основано на реальных событиях: побег из польского концлагеря Собибор был организован в 1943 году советским гражданином Александром Печерским

Вместе с фильмом в книжные магазины поступят сразу две книги, посвященные тем же событиям: новеллизация фильма (3 мая) и документальный труд с фотографиями и прочими свидетельствами нацистских зверств (27 апреля). К одной из них предисловие написал министр культуры РФ Владимир Мединский , также выступивший как автор идеи полнометражного фильма. ТАСС публикует это предисловие.

Александр Печерский был истинным героем. Организованное им восстание в нацистском лагере смерти Собибор стало символом человеческого духа, готовности даже на краю бездны противостоять мировому злу. Символично и то, что единственным успешным массовым побегом из концлагеря руководил советский офицер — наш Александр Печерский.

После побега из лагеря смерти он прошел Белоруссию партизанскими тропами, потом — как офицер, попавший в плен, — воевал в штурмовом батальоне, был ранен. А после войны — незаметная жизнь в Ростове-на-Дону, работа на разных предприятиях.

Подвиг Печерского и его товарищей не был забыт, но и не получил тогда должного признания. Однако никто из тех, кто знал Печерского, не помнит его озлобленным, обиженным или раздраженным. Он знал, что его долг — сделать так, чтобы мир узнал правду о Собиборе, чтобы герои были награждены, а преступники не ушли от ответа. И вся его послевоенная жизнь представляет собой пример беззаветного служения. Десятки лет Печерский разыскивал боевых товарищей и бывших узников Собибора, помогал им, чем мог, давал показания на процессах против нацистских преступников и их пособников, писал статьи в газеты, выступал на самых разных площадках.

И при этом — испытывал чувство вины. Он, спасший десятки людей, мучился из-за того, что не смог спасти остальных: голландскую девушку Люку, с которой познакомился в лагере, трехлетнюю девочку, которую держал на руках в эшелоне, ехавшем в Собибор, и которая по прибытии туда сразу была отправлена в газовую камеру…

Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они — кто старше, кто моложе —

Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь, —

Речь не о том, но все же, все же, все же…

Хрестоматийные строки Александра Твардовского словно бы о Печерском.

Он был очень светлым и скромным человеком: любящим мужем, хорошим отцом и дедом, настоящим другом. Никогда не требовал ничего для себя лично, не пытался навязать свою историю окружающим. Зачастую люди, общавшиеся с ним, не знали о его героическом прошлом. А его подвиг и его пример особенно важен в наше время, когда массовая культура постоянно навязывает в качестве образца для подражания агрессивного, самовлюбленного, наглого супергероя.

Фильм «Собибор» дает совсем другой образ. Появление на экране такого героя — настоящего и при этом безоговорочно положительного, с которого действительно хочется «делать жизнь», — представляется мне событием значимым. Надеюсь, читатели этой книги и зрители фильма «Собибор» со мной согласятся.

Министр культуры Российской Федерации В. Р. Мединский