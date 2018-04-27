Константин Хабенский впервые рассказал, что обращался к знахарям

@konstantin_khabenskiyКонстантин Хабенский впервые рассказал, что обращался к знахарямКонстантин Хабенский (46) в последнее время довольно охотно дает интервью. Это связано с тем, что актер представляет свой режиссерский дебют — фильм «Собибор». Картина выходит в прокат 3 мая. Разговор, конечно, коснулся фильма. Актер рассказал, что в какой-то момент зашел в тупик и устроил бунт — он предлагал совсем другой финал. Но большинство проголосовали за иную концовку.

Не мог журналист Юрий Дудь не затронуть и личную тему, в частности, уход из жизни первой супруги актера Анастасии в 2008 году. У нее была онкология мозга и, несмотря на операции и лечение, спасти женщину не удалось. У актера растет 10-летний сын Иван, который большую часть времени живет с бабушкой в Барселоне. Автора интересовало, как сыну объяснили отсутствие мамы в его жизни:

Он знает, что случилось, и бабушка наша говорит ему постоянно. Она взяла на себя функцию мамы. Ему сложно, потому что для него она и бабушка, и мама. Он знает, что случилось, и понимает, и боится с этим столкнуться.

Также актер сделал неожиданное признание. Пытаясь спаси жену, Хабенский использовал все возможные способы и, в том числе, обращался к знахарям. Опыт артиста был печальным:

Я полетел в другую страну, чтобы с ним встретиться. Приехал в Бишкек, посидел там 20 минут и поехал обратно. Помню, тогда меня были съемки в «Домовом». Это обращение, мне кажется, очень сильно увело не туда всю историю. Мы пользовались его прибамбасами и примочками, перевезли в Москву. Это была большая ошибка, стоившая второй операции.

Актер был как никогда откровенен. Он рассказал в том числе и о том, что именно в день рождения сына стало известно о страшном диагнозе жены. Ее уход актер переживает до сих пор: «Я и сейчас не могу сказать, что отпустил эту ситуацию». Напомним, сейчас актер воспитывает также дочь от второго брака — летом девочке исполнится два года.

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