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Итоги ММКФ: Социальное кино найдет своего зрителя
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Итоги ММКФ: Социальное кино найдет своего зрителя 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Главный приз юбилейного ММКФ — Золотого Святого Георгия — получила лента «Царь-птица» якутского режиссера Эдуарда Новикова. Чем еще запомнится 40-й Московский международный кинофестиваль? В эфире телеканала «МИР 24» своим мнением поделился эксперт кино, режиссер Евгений Чельцов.
— Действие фильма-победителя происходит в Якутии в 30-е годы прошлого века. Лента рассказывает о пожилой паре, приютившей священную птицу — орла. Приз получал продюсер картины Дмитрий Шадрин, и он признался, что столь высокой оценки не ожидал. Как думаете, почему именно на эту картину пал выбор жюри?
Евгений Чельцов: У нас большая страна, много разных режиссеров, они снимают много фильмов. Значит, жюри захотелось выдвинуть вперед национальную историю, фильм о малом народе.
— Фильмы с этническим уклоном, национальными мотивами на многих кинофестивалях выходят в лидеры. И складывается впечатление, что это общемировой тренд.
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Евгений Чельцов: Это периодически повторяется. Вспомним «Танцующую в темноте» с Бьорк. Это абсолютно этнический фильм об Исландии, о том, что сейчас называют проблемой доступной среды, об инвалидах. Это социальная тема. Вообще социальное кино весьма интересно.
— Тема интересная. Но готов ли зритель? В нашем случае масса отсылок к якутскому эпосу. Кассу фильм соберет?
Евгений Чельцов: Боюсь, что нет. Но своего зрителя он найдет. Недавно вышел замечательный фильм, который побил все рекорды, — «Последний богатырь». Это голливудское кино, но это тоже эпос, история.
— Голливуд взял русские народные сказки…
Евгений Чельцов: И русскими руками снял. А здесь — обратное движение. Россияне, якуты сняли без Голливуда, что не запрещает Голливуду прокатать этот фильм по всему миру.
— Еще один фильм в программе ММКФ — фильм Александра Котта «Спитак». Зритель готов идти на картину о реальном землетрясении?
Евгений Чельцов: Это и фильм-катастрофа, и социальная драма. У этого фильма может быть хорошая прокатная история в Европе. Потому что Европа очень любит социальные драмы. Помните замечательный фильм «1+1»? Его прокатная история в Европе потрясающая. Фильм, на который было потрачено 8 млн евро, заработал 247 млн евро. При этом в США он заработал всего 10 млн долларов. Это европейское кино. Поэтому если фильм хорошо снят и несет в себе хороший посыл социальной драмы, то прокатная история в Европе у него может быть весьма неплохой.
Сюжет полностью смотрите в ролике.
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