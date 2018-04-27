Лучшие чатботы для Facebook Messenger

В нашей подборке вы найдете три чатбота для Facebook Messenger, которые точно вам пригодятся.

SummarizeBot: перескажет вам скучный текст

Надо прочитать длинный текст, но у вас нет времени? Чатбот Summarize перескажет вам содержание текстов, веб-сайтов и аудио материалов, которые вы ему дадите. Просто отправьте текст или ссылку в чат Facebook Messenger и получите самую важную информацию в сжатом виде. Этот чатбот пригодится студентам и людям, которые часто работают с текстом.

Movie Finder: посоветует крутой фильм

У вас есть свободный вечер и вы хотите посмотреть фильм, но не знаете, какой? Бот Movie Finder поможет. Он задаст вам пару вопросов в Facebook Messenger и предложит фильм, который точно не оставит вас равнодушным.

WTF is that? Расскажет, что нарисовано на картинке

Вам прислали картинку, но вы не можете понять, что на ней изображено? Перешлите ее чатботу WTF is that? и получите подробное объяснение. Бот обучаем, и если он не сможет распознать предмет на картинке с первого раза, будьте уверены, что этого не повторится.

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