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В кепке, с бородой и босиком: Киану Ривз снова грустит
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В кепке, с бородой и босиком: Киану Ривз снова грустит 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Киану Ривз
Киану Ривз не частый гость в нашей хронике: 53-летний актер не любит голливудскую шумиху и старается держаться подальше от вечеринок, репортеров и фанатов. Но в кино, к счастью, он продолжает сниматься, благодаря чему мы и узнаем новости из жизни звезды. Так, сейчас в Бруклине полным ходом идет работа над третьей частью франшизы «Джон Уик» (John Wick), в которой Ривз играет главную роль и ради съемок в которой много времени проводит в спортзале.
В перерыве между тренировками папарацци и засняли актера, который грелся на солнышке, сидя у студии. Выглядел Киану уставшим и грустным: в мешковатой одежде, заросший бородой и с босыми ногами, он, как уже подметили обеспокоенные поклонники и таблоиды, больше был похож на бездомного, чем на мировую знаменитость.
Впрочем, полное безразличие к внешнему виду, мнению окружающих и правилам, принятым в Голливуде, актер демонстрировал и раньше: прошедший через много трудных периодов в жизни, он не раз признавался, что тяготится своей популярностью и не чувствует себя счастливым. Мир до сих пор не может забыть историю 2010 года, когда Ривз в одиночестве праздновал свой день рождения на скамейке в парке. Годы прошли, а мем «грустный Киану», увы, для самого актера все еще актуален…
Киану Ривз, 2003 год
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