Малыш на подходе? Шубскую и Овечкина поздравляют со скорым рождением первенца

Поза и крой платья на новом фото в Instagram девушки, а также ее пышная грудь натолкнули фолловеров модели на вывод: у Овечкина и Шубской скоро родится первенец. «Округлилась, похорошела», «Очень красивая, первое, что бросилось в глаза, немного округлившийся животик», — вот такие комментарии сейчас оставляют поклонники на странице девушки.

Шубская и Овечкин поженились в июле прошлого года, всего за полтора месяца до свадьбы мамы Анастасии — актрисы Веры Глаголевой

Ребенок станет для Шубской и Овечкина первым, однако в ее семье это не первый малыш: она является трижды тетей. Одна ее старшая сестра, Анна Нахапетова , воспитывает дочь Полину, а другая, Мария Нахапетова, — сыновей Кирилла и Мирона.

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Фото:Instagram