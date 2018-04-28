Ещё
Малыш на подходе? Шубскую и Овечкина поздравляют со скорым рождением первенца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малыш на подходе? Шубскую и Овечкина поздравляют со скорым рождением первенца 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Поза и крой платья на новом фото в Instagram девушки, а также ее пышная грудь натолкнули фолловеров модели на вывод: у Овечкина и Шубской скоро родится первенец. «Округлилась, похорошела», «Очень красивая, первое, что бросилось в глаза, немного округлившийся животик», — вот такие комментарии сейчас оставляют поклонники на странице девушки.
Шубская и Овечкин поженились в июле прошлого года, всего за полтора месяца до свадьбы мамы Анастасии — актрисы Веры Глаголевой.
Ребенок станет для Шубской и Овечкина первым, однако в ее семье это не первый малыш: она является трижды тетей. Одна ее старшая сестра, Анна Нахапетова, воспитывает дочь Полину, а другая, Мария Нахапетова, — сыновей Кирилла и Мирона.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Кожевникова пришла на премьеру «Собибора» в свободном платье и с мамой-красавицей, а Мерзликин — с любимой супругой Опять за свое: Дженнифер Лоуренс снова встречается с режиссером вдвое старше себя Скарлетт Йоханссон на премьере фильма «Мстители: Война бесконечности» выгуляла новый цвет волос и своего возлюбленного
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы47
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Как уходили знаменитости18
Киноляпы, которые никто не замечал24
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей5
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение