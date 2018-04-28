Поклонники решили, что дочь Веры Глаголевой ждет первенца 

Дочь известной актрисы и режиссера Веры Глаголевой, а также супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская смутила подписчиков своей страницы в Instagram новой фотографией. Некоторые пользователи разглядели на снимке небольшой животик и тут же решили, что девушка беременна. Более того, не дождавшись подтверждения от самой Анастасии, многие уже начали поздравлять ее с ожиданием первенца. Стоит отметить, что Анастасия Шубская всегда отличалась идеальной талией. Однако, на этот раз прекрасная фигура девушки действительно выглядит чуть изменившейся. Хотя, возможно, подобный эффект случайно создало надетое на Анастасии платье с орнаментом. «Мне кажется или чуть виднеется пузико? Может у них будет малыш? Это счастье😍», «А животик видно чуток. Наверно ждем прибавления в семье😘😁», «Беременна 😊?», «Очень красивая, первое, что бросилось в глаза — немного округлившийся животик. 😍Если так, я буду очень рада за вас», «Ждем маленького Овечкина! Настя и Александр — молодцы!»— комментируют снимок пользователи. Хотя некоторые все же предположили, что это лишь визуальный эффект, а Анастасия пока не в положении. Сама девушка домыслы подписчиков не прокомментировала. Напомним, Анастасия Шубская и Александр Овечкин поженились в июле прошлого года. Свадьба была очень яркой и красивой. К сожалению, через полтора месяца из жизни ушла мама Анастасии — актриса и режиссер Вера Глаголева. Конечно, девушке было сложно смириться с такой потерей, но она старается жить дальше, периодически тепло вспоминая о маме. Фото: Instagram @nastyashubskaya